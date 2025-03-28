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الجمعة 28 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

استقرار أسعار الدولار في البنوك اليوم الجمعة

الدولار
الدولار
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استقرت أسعار الدولار في مصر اليوم الجمعة 28 مارس 2025، ووفقًا لأحدث البيانات، سجل الدولار في البنك المركزي المصري 50.48 جنيه للشراء و50.61 جنيه للبيع.

وفي البنوك المصرية، استقر سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر عند 50.50 جنيه للشراء و50.60 جنيه للبيع، وهو نفس السعر المسجل في البنك التجاري الدولي (CIB) وبنك فيصل الإسلامي المصري.

أما في بنك قطر الوطني (QNB)، فقد ارتفع سعر الدولار قليلًا إلى 50.53 جنيه للشراء و50.63 جنيه للبيع، بينما في مصرف أبوظبي الإسلامي – مصر بلغ 50.56 جنيه للشراء و50.66 جنيه للبيع، ليكون الأعلى بين البنوك اليوم.

وفي البنك العربي الإفريقي الدولي، سجل سعر الدولار 50.50 جنيه للشراء و50.60 جنيه للبيع، ليظل ضمن نطاق الأسعار المستقرة في السوق المصرفية المصرية.

أسعار الدولار في البنوك البنك التجاري الدولي CIB البنك الاهلى المصرى السوق المصرفية المصرية استقرت أسعار الدولار في مصر اليوم الجمعة 28 مارس 2025 ووفق ا لأحدث البيانات سجل الدولار في البنك المركزي المصري 50 48 جنيه ا للشراء و50 61 جنيه ا للبيع