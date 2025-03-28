استقرار أسعار الدولار في البنوك اليوم الجمعة

الجمعة 28/مارس/2025 - 08:38 ص

استقرت أسعار الدولار في مصر اليوم الجمعة 28 مارس 2025، ووفقًا لأحدث البيانات، سجل الدولار في البنك المركزي المصري 50.48 جنيه للشراء و50.61 جنيه للبيع.

وفي البنوك المصرية، استقر سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر عند 50.50 جنيه للشراء و50.60 جنيه للبيع، وهو نفس السعر المسجل في البنك التجاري الدولي (CIB) وبنك فيصل الإسلامي المصري.

أما في بنك قطر الوطني (QNB)، فقد ارتفع سعر الدولار قليلًا إلى 50.53 جنيه للشراء و50.63 جنيه للبيع، بينما في مصرف أبوظبي الإسلامي – مصر بلغ 50.56 جنيه للشراء و50.66 جنيه للبيع، ليكون الأعلى بين البنوك اليوم.

وفي البنك العربي الإفريقي الدولي، سجل سعر الدولار 50.50 جنيه للشراء و50.60 جنيه للبيع، ليظل ضمن نطاق الأسعار المستقرة في السوق المصرفية المصرية.