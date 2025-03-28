أسعار الذهب في الصاغة اليوم الجمعة 28 مارس 2025

الجمعة 28/مارس/2025 - 08:33 ص

سجلت أسعار الذهب اليوم الجمعة، في محلات الصاغة بمصر تغيرات طفيفة، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4943 جنيهًا للبيع، بينما استقر سعر الشراء عند 4920 جنيهًا، أما عيار 22 فقد وصل إلى 4531 جنيهًا للبيع و4510 جنيهات للشراء.

بالنسبة لعيار 21، وهو الأكثر انتشارًا في السوق المصرية، فقد سجل 4325 جنيهًا للبيع و4305 جنيهات للشراء، في حين بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 3707 جنيهات للبيع و3690 جنيهًا للشراء. كما وصل سعر جرام الذهب عيار 14 إلى 2883 جنيهًا للبيع و2870 جنيهًا للشراء، بينما سجل عيار 12 نحو 2471 جنيهًا للبيع و2460 جنيهًا للشراء.

وفيما يخص الأوقية (الأونصة)، فقد سجلت 153740 جنيهًا للبيع و153029 جنيهًا للشراء، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب، الذي يزن 8 جرامات من عيار 21، نحو 34600 جنيه للبيع و34440 جنيهًا للشراء. أما على المستوى العالمي، فقد بلغ سعر الأوقية بالدولار الأمريكي حوالي 3056.35 دولارًا.