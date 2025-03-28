أسرة طفل توفي جراء سقوط ماء مغلي عليه تكشف كواليس الواقعة

تجري النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات حول وفاة طفل بسبب إصابته بحروق جراء سقوط ماء مغلى على جسده.

وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة، كما استدعت أسرة الطفل لسؤالهم حول الواقعة وكشف كواليس الواقعة، حيث أكدوا أن الطفل أثناء لهوه سقطت عليه الماء المغلى وأصيب بجروح خطيرة، وقاموا بنقل للمستشفى لكنه توفى متأثرا إصابته، وأمرت النيابة بدفن الجثة عقب عرضها على الطب الشرعي.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفى تفيد باستقبال طفل عام ونصف متوفي وبه آثار حروق بالجسد، ومقيم بمنطقة كرداسة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين سقوط ماء مغلي على الطفل أثناء لهوه.

جرى التحفظ على الجثة داخل ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.