تفاصيل اتهام شاب بقتل شقيقه بأوسيم

تجري النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات حول اتهام شاب بقتل شقيقة بأوسيم.

وقررت النيابة العامة حبس المتهم ٤ أيام على ذمة التحقيقات وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

كما أمرت بعرض الجثة على الطب الشرعي لتشريحها وبيان ملابسات الوفاة وصرحت بالدفن عقب بيان الصفة التشريحية

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا بالعثور علي جثة أحد الأشخاص داخل كشك بقالة بمنطقة أوسيم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة بائع به آثار طعن، وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شقيقه الأكبر بسبب تأخر المجني عليه علي المتهم في استلام الوردية بالكشك، جري نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

فيما تم ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.