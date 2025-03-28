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الجمعة 28 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رئيس مدينة المنيا يضع خطة عمل القرى لاجتياز عطلات عيد الفطر المبارك

رئيس مدينة المنيا
رئيس مدينة المنيا يضع خطة عمل القرى
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عقد الدكتور سعيد محمد أحمد رئيس مركز ومدينة المنيا يرافقه نائبه محمود أبو كريشة وبحضور رؤساء القرى ومديرى التنظيم بالقرى لوضع خطة العمل طوال أجازة عيد الفطر المبارك حيث كلف رؤساء القرى وفنيين التنظيم وسكرتيرى القرى وفنيين المتغيرات والأملاك بعمل غرف عمليات بالقرى على مدار اليوم والعمل الميدانى بالمرور بالقرية وذلك ليعرف الجميع أن رجال الوحدات المحلية موجودين على الأرض وفى كل وقت لوقف أى تعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وشدد بأن لا بدأ من وقوف التعديات وعمل المحاضر اللازمه حيال المخالفين

وأكد رئيس المركز للحضور بانه موجود داخل مركز ومدينة المنيا فى العطلات وفى أى وقت  ووجه رؤساء القرى بتكليف 10 موظفين و2 عمال للعمل والمرور على كورنيش النيل والمتنزهات والميادين الرئيسة طوال فترة أجازة عيد الفطر.

كما وجه بعمل مجموعات بالقرى مكونة من 4 رؤساء قرى وعدد من الموظفين ونائب رئيس مدينة وذلك للتعاون والحفاظ على سير منظومة العمل على أكمل والوقوف بحزم أمام أى تعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وأكد على رؤساء القرى بتحفيز المواطنين للتقدم عل التصالح بدل من المخالفات والملاحقات القانونية.

كما شدد على عمل المحاضر بالمخالفات لعدم إهدار المال العام و التوجيه على زيادة عدد الرخص لضمان عدم الملاحقة القانونية و حصر المخالفات وتصويرها بالأراضى الزراعية لإثبات المخالفة على تقاعس مندوبى الزراعة لانهاإهدار للمال العام ورصد المخالفات وتصويرها وإرسالها لى شخصيا قبل رصدها متغير ورصد المخالفات وإدراجها بالموجة ٢٥ للازالات.

وأخيرًا وتنفيذًا لمنظومة مصر الرقمية كلف  رؤساء القرى بعمل مجموعة عمل لإدخال المخالفات على منظومة الكم المتراكم وذلك لرصد وحفظ جميع المخالفات وإتخاذ قرارات الإزالة فى نطاق أعمال موجة الإزالات.

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إجازة عيد الفطر المبارك الأراضي الزراعية وأملاك الدولة سعيد محمد احمد رئيس مركز ومدينة المنيا كورنيش النيل مخالفات