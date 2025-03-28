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الجمعة 28 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

وزير الدفاع الأمريكي: واشنطن ونيودلهي يجب أن تتحدا لمواجهة التهديدات الصينية

وزير الدفاع الأمريكي
وزير الدفاع الأمريكي ماركو روبيو
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أكد وزير الدفاع الأمريكي ماركو روبيو أن الولايات المتحدة والهند يجب أن تقفا معًا في مواجهة التهديدات الصينية، مشددًا على أهمية تعزيز التعاون الدفاعي بين البلدين.

وقال روبيو بأن تقليص التصنيع في الولايات المتحدة ونقله إلى دول أخرى كان خطأً فادحًا، مشيرًا إلى أن واشنطن لا تسعى للحرب مع الصين، لكنها لا تستطيع الاعتماد عليها في بناء السفن إذا واجهت أزمة.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الأمريكي أن احتكار دولة واحدة، مثل الصين، لصناعة السفن يشكل خطرًا عالميًا، مشددًا على أن الرئيس دونالد ترامب يسعى لضمان قدرة الولايات المتحدة على بناء سفنها بنفسها، وعدم الاعتماد على أي دولة أخرى في هذا المجال.

وزير الدفاع الأمريكي واشنطن الهند مواجهة التهديدات الصينية