إعلام حوثي: 4 غارات أمريكية تستهدف مديرية مجزر في مأرب

قالت وسائل إعلام تابعة للحوثيين، اليوم الجمعة، أن القوات الأمريكية شنت أربع غارات جوية استهدفت مديرية مجزر بمحافظة مأرب، وسط اليمن.

شنت القوات الأمريكية 44 غارة جوية استهدفت مواقع في عدة محافظات يمنية. حيث نفذت القوات الأمريكية ثلاث غارات جوية استهدفت مواقع في مديرية الحميدات بمحافظة الجوف شمالي اليمن.

ونفذت القوات الأمريكية 5 غارات جوية استهدفت مواقع في محافظة صعدة، شمال اليمن. كما استهدف الطيران الأمريكي مطار صنعاء بغارتين، واستهدف مديرية اللحية شمال غربي الحديدة بـ 3 غارات.

كما شنت غارة جوية استهدفت معسكرًا تابعًا للحوثيين في جبل نقم شرقي العاصمة صنعاء.

وتشهد العاصمة صنعاء تحليق مستمر للطيران الأمريكي، تزامنًا مع سماع دوي انفجارات وسط العاصمة اليمنية.

أمس الخميس، قتل شخصين وأصيب اثنين آخرين جراء أربع غارات أمريكية استهدفت موقعًا في مديرية خولان بمحافظة صنعاء.

يأتي هذا التصعيد في ظل استمرار التوترات في المنطقة، حيث تشن القوات الأمريكية ضربات جوية تستهدف مواقع تابعة للحوثيين، وسط تصاعد المواجهات في البحر الأحمر واليمن.