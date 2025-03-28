ترامب يسحب ترشيح "إليز ستيفانيك" كمندوبة أمريكية بالأمم المتحدة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب ترشيح النائبة الجمهورية إليز ستيفانيك لمنصب سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة.

أكد ترامب في منشور عبر منصة "تروث سوشيال" سحب ترشيح إليز ستيفانيك لمنصب مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، مشيرًا إلى أهمية الحفاظ على كل مقعد جمهوري في الكونجرس.

وقال ترامب: "يجب أن نكون متحدين لإنجاز مهمتنا، وكانت إليز ستيفانيك جزءًا أساسيًا من جهودنا منذ البداية. لقد طلبت منها البقاء في الكونغرس، بصفتها واحدة من أكبر حلفائي".

كان ترامب قد اختار ستيفانيك، النائبة الجمهورية عن نيويورك، لهذا المنصب بعد فوزها بإعادة انتخابها في نوفمبر الماضي. ورغم أنها كانت تُعتبر من بين المرشحين الأقل إثارة للجدل في مجلس الوزراء، فإن الأغلبية الضئيلة للجمهوريين في مجلس النواب جعلت المصادقة على تعيينها غير مؤكدة خلال الأشهر الماضية.

وكان من المتوقع إحالة ترشيح ستيفانيك إلى مجلس الشيوخ قريبًا، خاصة مع اقتراب الانتخابات الخاصة بمجلس النواب في فلوريدا، حيث يسعى الجمهوريون للحفاظ على مقاعدهم في المناطق التي فاز بها ترامب بسهولة في انتخابات 2024.