حورية فرغلي: أنا رومانسية جدًا.. وشخصية «سلمى» في «سندريلا كيوت» تشبهني.. فخورة بالعمل مع وفاء عامر في «بنات همام»

تخوض النجمة حورية فرغلي السباق الدرامي الرمضاني هذا العام من خلال عملين، الأول مسلسل إذاعي بعنوان «سندريلا كيوت»، والثانى مسلسل «بنات همام»، الذى يعرض فى 15 حلقة بالنصف الثاني من الشهر الكريم.

ويعد «سندريلا كيوت» ثاني تجارب حورية الإذاعية بعد أن قدمت عام 2022 المسلسل الإذاعى «آدم وحورية» مع الفنان بيومي فؤاد.

وتجسد حورية بطولة مسلسل «سندريلا كيوت» ويشاركها البطولة الفنان عمر خورشيد، وهو من تأليف وإخراج عمرو عبده دياب.

«البوابة نيوز» تحاور حورية فرغلي، والتى تحدثت عن كواليس أعمالها فى شهر رمضان الكريم، وعلاقتها بالسوشيال ميديا، وتجربة تقديم مسلسل مكون من 15 حلقة لأول مرة، وغيرها من الموضوعات.. فإلى نص الحوار.

الفنانة حورية فرغلي ومحررة البوابة نيوز

■ ما السمات الشخصية المميزة فى شخصية «منة» التى دفعتك لتقديمها فى «سندريلا كيوت» هذا العام؟

- أجسد فى المسلسل الإذاعى «سندريلا كيوت» شخصية فتاة تعمل فى الصحافة تتميز بخفة الظل، يحدث معها مواقف تدخل فى علاقة وتحب شاب، وتعرف معنى الحب، قصة بها رومانسية، ونشعر خلالها بروح الأسرة الواضحة فى علاقتها بأشقائها، أجواء نفتقدها أعتقد أنها كانت موجودة زمان، ومن الصعب أن نجدها حاليًا.

أيضًا فكرة أن تتلقى جوابات خلال الأحداث، أعجبت بها كثيرًا، فكيف هو الشعور عندما نتلقى جواب مكتوب بخط اليد؟ وعندما نتلقى رسالة إلكترونية على الهاتف المحمول، فارق كبير فى الإحساس ونشعر أن المرسل بذل مجهودًا جميلًا بالرسالة.

ويقدم قصة جميلة بعيدًا عن الأشياء السلبية التى نراها فى بعض الأعمال، حرصت على اختيار عمل راق يناسب جميع الأعمار، للأسرة، ويذكرنا بزمن الحب والحياة الحلوة.



■ فى المسلسل يظهر لك معجب سري، فما أغرب المواقف التى تعرضت لها مع المعجبين؟

- المعجبون يكونون عبر الإنترنت خلف الشاشات، ولكن فى الواقع الناس تكون لطيفة معى كثيرًا ولم أتعرض لمواقف سلبية الحمد لله.



■ فى المسلسل الإذاعى «سندريلا كيوت» أيضا تقدمين شخصية رومانسية، هل هى قريبة من شخصيتك فى الحقيقة؟

- بالطبع، أنا رومانسية جدًا، وحبيبة جدًا، وهى تشبهنى وأنا صغيرة.



■ وماذا أعجبك فى ورق مسلسل "بنات همام" عندما عرض عليك؟

- أعجبت بـ"بنات همام" لأنه يقدم زاوية مختلفة عن ريا وسكينة، لم تقدم من قبل، وبه قصة جديدة، هو ملمس مع قصتهم ولكنه مختلف تمامًا.



■ وكيف كانت كواليس التصوير مع الفنانة وفاء عامر؟

- الدويتو مع وفاء عامر فى الكواليس كان رائعًا، فهى فنانة محترفة واستمتعت بالعمل معها كثيرًا، وفخورة بالتعاون معها.



■ «بنات همام» يتناول حقب زمنية مختلفة، فكيف كانت تحضيراتك للشخصية؟

- ذاكرت الشخصية وأبعادها المختلفة، وكان هناك استايلست اهتمت بتفاصيل الملابس التى تلائم الحقب الزمنية المختلفة، وأنا إسكندرانية من نفس مكان القصة فأعرف طبيعة المكان جيدًا.



■ ألم تتخوفي من المقارنة مع من قدموا شخصية «سكينة» من قبل الفنانة الكبيرة سهير البابلى فى المسرحية الشهيرة «ريا وسكينة»، وأيضا الفنانة سمية الخشاب فى مسلسل «ريا وسكينة»؟

يا خبر أبيض، هن نجمات وحققن نجاحا كبيرا فى تلك الأعمال، هو الفكرة أننى أقدم العمل بشكل مختلف تماما عما قدم من قبل، برؤية جديدة، وأحببت أن أقدمها بطريقة مختلفة عن المعروف عن شخصية سكينة مسبقا.



■ كيف وجدت تجربة العمل على مسلسل مكون من ١٥ حلقة فقط؟

كانت تجربة مختلفة بالنسبة لي، إذ لأول مرة أقدم مسلسلا مكونا من ١٥ حلقة، أحب التمثيل واستمتع به لذلك أتمنى أن تمتد الحلقات أكثر.



■ قلت فى تصريحات سابقة أنك لا تحبين السوشيال ميديا، لماذا؟

التكنولوجيا والموبايل وهذه الأشياء، لا أحبها، أميل أكثر لحياتنا الطبيعية قبل عصر التكنولوجيا، التليفون الأرضي، والجوابات، كان العالم أكثر هدوءًا، وكنت سعيدة أكثر.



■ كيف تحافظين على هدوئك رغم ما تتعرضين له أحيانًا من هجوم أو تنمر؟

- طريقتى هى البعد تمامًا عن السوشيال ميديا، وأتعامل كأننى لم أعرف شيئًا عما يجري، لا أفتح مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة.



■ وكيف تقضين يومك الرمضاني بعيدًا عن التصوير؟

- يومى مثل الجميع، نهتم بالعبادات بشكل أكبر، وقراءة القرآن الكريم، فهو شهر فى السنة وعلينا أن نغتنم الفرصة به للتطهر وهذا ما أحتاجه التقرب إلى الله.



■ وماذا تحضر حورية لجمهورها بعد شهر رمضان؟

- أحصل على فترة إجازة، بعد عمل لأيام طويلة متواصلة فى التصوير والتسجيل، واختار من الأعمال التى تعرض على المناسب مع ما قدمته من قبل، ودائمًا أعد جمهوري بالأعمال المختلفة والمتميزة.

