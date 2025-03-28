فلسطين.. جيش الاحتلال ينسف مباني سكنية شرق جباليا شمالي قطاع غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي أقدمت على تفجير ونسف عدة مباني سكنية في المنطقة الشرقية لجباليا، شمالي قطاع غزة.

وقال مصادر محلية فلسطينية أن هناك عددا من الشهداء والمصابين جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلًا في شارع كشكو بحي الزيتون، جنوب شرق مدينة غزة. ووصل شهيدين إلى مستشفى الأوروبي في خان يونس، جنوبي قطاع غزة، بعد تعرضهما لقصف إسرائيلي شرق رفح الفلسطينية.

كما أطلقت الدبابات الإسرائيلية النار شمالي بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة. وأطلقت آليات الاحتلال الإسرائيلي نيرانها شرق بلدة عبسان الكبيرة شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

واستشهد مواطن فلسطيني وأصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف شرق مدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة.

وذكرت مصادر محلية فلسطينية أن قوات الاحتلال قصفت محيط دوار المشروع شرق رفح الفلسطينية، ما أسفر عن استشهاد مواطن وإصابة آخرين بجروح متفاوتة.

وأمس الخميس، أكد المفوض العام لوكالة أونروا، فيليب لازاريني، أن قطاع غزة لم يتلقَّ أي مساعدات إنسانية منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، وفقًا لما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية".