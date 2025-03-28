بوتين: سكان دونباس ولوجانسك ودونيتسك يتعرضون للإبادة الجماعية منذ 8 سنوات

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن سكان دونباس ولوجانسك ودونيتسك يتعرضون للإبادة الجماعية منذ 8 سنوات.

وأكد بوتين على ضرورة ضمان أمن روسيا من منظور تاريخي طويل الأمد، مشددًا على أهمية تحقيق الاستقرار في المنطقة.

وفي تصريحات له، قال بوتين: "نرحب بأي خطوة تهدف إلى حل الأزمة الأوكرانية، وسنعمل مع أي شريك يسعى لتحقيق ذلك"، مشيرًا إلى استعداد موسكو للتعاون من أجل إنهاء الصراع.

وأضاف أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبدى رغبة حقيقية في إنهاء الصراع في أوكرانيا.

كما اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنشاء حكم مؤقت في أوكرانيا تحت رعاية الأمم المتحدة ومجموعة من الدول، بهدف إجراء انتخابات رئاسية.

وأكد بوتين أن القوات الروسية سيطرت على أكثر من 70% من مقاطعات زابوريجيا وخيرسون ودونيتسك.