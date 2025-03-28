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الجمعة 28 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تكريم 1900 متسابق في مسابقة للقرآن الكريم بالعاشر من رمضان.. صور

مسابقة للقرآن الكريم
مسابقة للقرآن الكريم بالعاشر من رمضان
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كرم المهندس مدحت شهاب أمين حزب مستقبل وطن العاشر من رمضان، خلال احتفالية كبري لتكريم حفظة القرآن الكريم، بحضور النائب أحمد الخطيب عضو مجلس الشيوخ، والمستشار عبدالعزيز الصافي، تم تكريم 1900 من حفظة القرآن الكريم، وذلك على المسرح الكبير بنادي الصفوة الرياضي بالعاشر برئاسة المهندس عادل اسماعيل حمادة رئيس النادي.

حضر الاحتفالية، الدكتور سعيد عامر الأمين العام المساعد للجنة الفتوى بالأزهر الشريف، الأب جاورجيوس القمص فليبس راعي كاتدرائية ماري جرجس بالعاشر من رمضان، المهندس إبراهيم بحلاق نائب رئيس نادي الصفوة، المستشار أحمد المسلمي أمين صندوق نادي الصفوة المستشار عبدالعزيز، الدكتور محمد إبراهيم حامد، وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية، الدكتور محمود عبد العظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة وعددا من علماء الأزهر الشريف وعلماء وزارة الأوقاف وعددا من القيادات التنفيذية والشعبية بالمدينة

أكد المهندس مدحت شهاب، شهدت الاحتفالية  حضور أكثر من7000 مواطن، وتكريم متسابق 1500من حفظة القرآن الكريم، وذلك في خطوة العرض منها تشجيع الشباب والأطفال على حفظ القرآن الكريم والتحلي بصفاته.

وتابع شهاب: "الاحتفالية تأتي في إطار استكمال وتعزيز الجهود التي تبذل لتتضافر الجهود مع الدولة لدعم الأجيال الجديدة، ونشر الإسلام الوسطى، وقيم التسامح في المجتمع المصري".

وقال النائب المهندس أحمد الخطيب، عضو مجلس الشيوخ بالشرقية إن تكريم حفظة القرآن الكريم ليس فقط لهم فهو لأسرهم ايصًا، ونحن نحرص دائمًا على دعم مثل هذه الفعاليات التي تسهم في نشر قيم العلم والدين في المجتمع، موجها الشكر لكل من ساهم في تنظيم هذا الحفل المبارك، من أئمة الأوقاف، وحفظة كتاب الله وأسرهم، وكل من دعم هذه المبادرة.

ووجه النائب احمد الخطيب الشكر إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأجهزة ومؤسسات الدولة، على نعمة الأمن والأمان التي تنعم بها البلاد، تلك النعمة التي منحتنا إقامة تلك الفعاليات والاحتفالات.

وأعرب الدكتور محمود عبدالعظيم، عن سعادته الكبيرة بمشاركة أبناء مدينة العاشر من رمضان في حفل تكريم 1900 من حفظة القرآن الكريم بنادي الصفوة الرياضي بالعاشر، بمناسبة شهر رمضان المبارك، مؤكدا أن هذا التكريم يأتي تقديرًا لجهود الحفظة وأسرهم.

واختتمت الاحتفالية بتسليم شهادات التقدير والجوائز المادية والعينية ورحلات العمرة للفائزين في المسابقة القرآنية، وارتسمت السعادة على وجوه الأطفال والشباب والفتيات وأسر الحافظين لكتاب الله فى جو ملىء بالسعادة فى سهرة رمضانية ابهجت الجميع فى شهر القرآن، وأعرب الجميع عن سعادتهم متقدمين بالشكر لمنظم الحفل.

تكريم حفظة القرآن الكريم بالعاشر من رمضان

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مسابقة القرآن الكريم تكريم حفظة القران العاشر الدكتور محمد إبراهيم حامد المهندس مدحت شهاب القرآن الكريم