تفاصيل إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بالهرم

تواصل جهات التحقيق بالجيزة، إجراء تحقيقاتها حول إصابة ٧ أشخاص في حادث تصادم سيارتين ملاكي بمنطقة الهرم، وأمرت بإجراء تحليل طبي لقائدي السيارتين، والتحفظ عليهما، بعدما استعملت عن الحالة الصحية للمصابين، واستمعت إلى إفادات شهود العيان المحيطين بمسرح الحادث، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة ومضاهتها بأقوال شهود العيان، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

7 مصابين في حادث تصادم

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين بمنطقة الهرم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين اصطدام سيارتين ملاكي نتج عن الحادث إصابة 7 أشخاص جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات