هشمت رأسهم.. كواليس مصرع سيدة وإصابة 2 آخرين في سقوط شرفة بالحوامدية

تجري جهات التحقيق بالجيزة، التحقيقات حول مصرع سيدة وإصابة ٢ آخرين سقطت عليهم شرفة منزل بمحيط مركز الحوامدية، وصرحت بدفن جثة السيدة، واستعلمت عن الحالة الصحية للمصابين الذين أفادوا أنهم تفاجئوا بسقوط المشرفة فوق رأسهم، واستمعت إلى إفادات شهود العيان المحيطين بمسرح الحادث، وأمرت بتكلفة لجنة هندسية لفحص العقار، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

مصرع سيدة وإصابة آخرين في سقوط شرفة

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا بسقوط شرفة منزل بمنطقة الحوامدية، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين مصرع سيدة وإصابة 2 آخرين جراء سقوط الشرفة، جري نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.