تعنيف اتقلب لدم.. قرار عاجل في مصرع بائع قتله شقيقه بأوسيم

فتحت جهات التحقيق بالجيزة، تحقيقا عاجلا حول مصرع بائع على يد شقيقه الأكبر داخل كشك بقالة بمنطقة أوسيم، وصرحت بدفن الجثة بعد الاطلاع على تقرير الطب الشرعي بالصفة التشريحية لجثمانه، بعدما تبين أن الطعن بالسكين هو سبب الوفاة، وأمرت بحبس المتهم ٤ أيام على ذمه التحقيقات، والتحفظ على سلاح الجريمة، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

تعنيف اتقلب لدم

وتبين من خلال التحقيقات أن المتهم، تشاجر مع شقيقه الأصغر بسبب تأخره عن العمل " الوردية"، فبدأ بتعنيفه ثم تطور إلى شجار، ومن ثم قام بطعنه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

قتل شقيقه داخل كشك

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا بالعثور علي جثة أحد الأشخاص داخل كشك بقالة بمنطقة أوسيم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة بائع به آثار طعن، وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شقيقه الأكبر بسبب تأخر المجني عليه على المتهم في استلام الوردية بالكشك، جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

فيما تم ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.