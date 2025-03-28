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الجمعة 28 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

أوكرانيا.. استهداف روسي لمحطات طاقة في بولتافا وانقطاع جزئي للكهرباء

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفاد مراسل "القاهرة الإخبارية" بأن القوات الروسية شنت هجومًا استهدف محطات الطاقة في مدينة بولتافا الأوكرانية، ما تسبب في انقطاع جزئي للكهرباء.

وأضاف، أن هناك مسيرات روسية انطلقت من شبه جزيرة القرم صوب المناطق الساحلية الأوكرانية.

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الدفاع الروسية، أن الهجمات الأوكرانية المتواصلة على البنية التحتية للطاقة في روسيا تكشف عن عجز الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن التفاوض وعدم قدرته على الالتزام بأي اتفاقيات محتملة.

وأوضحت الوزارة، في بيان نقلته وكالة "سبوتنيك"، أن نظام كييف يواصل تنفيذ ضربات متعمدة باستخدام طائرات مسيّرة تستهدف منشآت الطاقة السلمية الروسية، وذلك في وقت تتواصل فيه المحادثات الروسية الأمريكية حول تسوية النزاع الأوكراني، والتي عُقدت في الرياض في 24 مارس الجاري.

استهداف روسي محطات طاقة في بولتافا انقطاع جزئي للكهرباء أوكرانيا