محافظ القليوبية: تشكيل لجنة هندسية لتقييم آثار حادث كفر شكر

شهدت قرية البقاشين بدائرة مركز شرطة كفر شكر، بمحافظة القليوبية، حادث اصطدام مقطوره بشرفة منزل، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

من جانبه أعلن المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، بتشكيل لجنة هندسية لتقييم آثار حادث اصطدام مقطورة بشرفة منزل بكفر شكر، وأخذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحفاظ على سلامة المواطنين القاطنين بالمنزل.

كما وجه محافظ القليوبية بسرعة الدفع بلودرين لسحب المقطورة كما جرى التنسيق مع المهندس وائل رزق رئيس المنطقة الجغرافية للبترول لسرعة إرسال مقطورة 50 طن لسحب المقطورة.

وأكد المحافظ على أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تتعامل مع الحادث بكل جدية ومسؤولية، وأنها تتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المواطنين والممتلكات.

وانتقل إلى موقع الحادث اللواء ايهاب حسن سراج الدين السكرتير العام للمحافظة واللواء طارق ماهر السكرتير العام المساعد والعميد أ. ج حسام عطوة المستشار العسكري للمحافظة والمهندسه صفاء فضيل رئيس مركز ومدينة كفر شكر.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارا باصطدام مقطورة كبيرة بشرفة أحد المنازل بقرية البقاشين بدائرة مركز شرطة كفر شكر بمحافظة القليوبية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بكفر شكر لمكان الحادث، وتبين دخول المقطورة في شرفة أحد المنازل دون خسائر بشرية.

اصطدام مقطورة

IMG-20250328-WA0002

IMG-20250328-WA0004

IMG-20250328-WA0003

IMG-20250328-WA0005

IMG-20250328-WA0001

IMG-20250328-WA0000

IMG-20250327-WA0009