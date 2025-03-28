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الجمعة 28 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

ديمتري: أسعى لمساعدة طائرة الزمالك لحصد كأس مصر والبطولة الأفريقية

طائرة الزمالك
طائرة الزمالك
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أكد الروسي ديمتري ياكوفيلف، لاعب الفريق الأول للكرة الطائرة بنادي الزمالك، أن الأبيض يسعى لحصد لقبي كأس مصر وبطولة أفريقيا للأندية الأبطال.

وقال "ديمتري" في تصريحات للمركز الإعلامي لنادي الزمالك: "كنا نسعى للتتويج بلقب الدوري، لكن سوء التوفيق حال دون تحقيق ذلك."

وأضاف: "أنا سعيد بتواجدي في نادي الزمالك، وأسعى لمساعدة زملائي على تحقيق البطولات، بدايةً من كأس مصر وبطولة أفريقيا للأندية."

نفى "ديمتري" الإدلاء بأي تصريحات لأي وسيلة إعلامية، مؤكدًا أن تصريحاته تصدر فقط عبر المركز الإعلامي لنادي الزمالك.

ويستعد الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك لمواجهة بتروجت، المقرر لها يوم الجمعة الموافق 4 أبريل المقبل، على صالة حسن مصطفى بـ6 أكتوبر، ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر.

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