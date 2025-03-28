اليمن.. سلسلة غارات أمريكية على مواقع للحوثيين في صعدة

شنت القوات الأمريكية، اليوم الجمعة، سلسلة غارات جوية استهدفت مواقع تابعة للحوثيين في محافظة صعدة، شمالي اليمن، وفقًا لما ذكرته قناة الحدث الإخبارية.

كما شنت القوات الأمريكية غارة جوية استهدفت معسكرًا تابعًا للحوثيين في جبل نقم شرقي العاصمة صنعاء.

وتشهد العاصمة صنعاء تحليق مستمر للطيران الأمريكي، تزامنًا مع سماع دوي انفجارات وسط العاصمة اليمنية.

أمس الخميس، قتل شخصين وأصيب اثنين آخرين جراء أربع غارات أمريكية استهدفت موقعًا في مديرية خولان بمحافظة صنعاء.

يأتي هذا التصعيد في ظل استمرار التوترات في المنطقة، حيث تشن القوات الأمريكية ضربات جوية تستهدف مواقع تابعة للحوثيين، وسط تصاعد المواجهات في البحر الأحمر واليمن.

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع عن استهداف مطار بن جوريون في إسرائيل بصاروخين باليستيين من طراز "ذو الفقار" و"فلسطين 2".

كما كشف سريع عن اشتباك قوات الجماعة مع حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس هاري ترومان" وعدد من القطع البحرية في البحر الأحمر، للمرة الثانية خلال 24 ساعة.