بيسيرو: نسعى للوصول إلى نهائي كأس مصر وأثق في قدرات لاعبي الزمالك

عقد البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مؤتمرًا صحفيًا، أمس الخميس، للحديث عن مباراة سيراميكا كليوباترا المقبلة في بطولة كأس مصر.

وقال بيسيرو: "نسعى للوصول إلى نهائي كأس مصر ولابد أن نقدم مباراة كبيرة غدًا، وستكون مواجهة صعبة بالتأكيد خاصة وأن المنافس فريق جيد ولديه لاعبين على أعلى مستوى وجهاز فني جيد، ويجب أن يكون الزمالك في أفضل حالاته".

وتابع المدير الفني: "لا يوجد ربط بين مباريات كأس عاصمة مصر ومباريات كأس مصر، ولم نخض مباريات كأس عاصمة مصر باللاعبين الأساسيين، ومنحت راحة لبعض اللاعبين الأساسيين بالرغم من غياب اللاعبين الدوليين، كما أن من شارك من المجموعة الأساسية لعب لوقت قليل، وكنت أرى أن الزمالك يستحق الفوز على بتروجت في المباراة الأخيرة، وأرى أن الفريق قدم مباراة جيدة، وإذا كان الخصم أفضل كان ذلك سيؤثر على ثقتنا، ولم نخض المباراة بالتشكيل الأساسي، وفضلت استغلال المباراتين لمنح فرصة للاعبين جدد، وخلقنا العديد من الفرص في مباراة بتروجت وخسرنا بسبب خطأين من خط الدفاع ولكن ثقتنا لم تهتز في أنفسنا".

وأضاف بيسيرو: "أعلم أن المسؤولية كبيرة منذ توليت تدريب الزمالك،و نريد الفوز بالكأس وقبل ذلك يجب تخطي عقبة سيراميكا لأنه فريق جيد ومنظم وأثق في قدرات لاعبي الزمالك"

وتابع:" فضلت إراحة الونش وبنتايج وعبد الله السعيد في لقاء بتروجت، وكنت أثق في اللاعبين المتواجدين في مباراة بتروجت لتحقيق الفوز وأهدرنا ركلة جزاء والعديد من الفرص، وفضلت إراحة بعض اللاعبين في هذه المباراة وكنت واثقًا في المجموعة التي شاركت".

وأضاف بيسيرو أن ناصر منسي وأحمد فتوح يتحسنان وناصر كان مريضًا وفتوح عانى من إصابة في الركبة وسنطمئن على الثنائي في مران اليوم، ونحتاج للوقوف على موقف أحمد مصطفى "زيزو" لأنه شارك مع المنتخب في مباراتين ونحتاج لتقييم حالته.

وتابع المدير الفني: "أوجه التحية للمنتخب المصري على الفوز في مباراتي إثيوبيا وسيراليون وأهنئ اللاعبين، وكنت أتمنى أن يشارك بعضهم لوقت أكثر ولكن "زيزو" ظهر بمستوى جيد، وسيف الجزيري سجل هدفًا مع منتخب تونس وذلك سيمنحه ثقة، وخاض تدريب استشفائي بالأمس بعد وصوله إلى القاهرة مساء الأمس وسيشارك في تدريب اليوم، في حين أن باقي اللاعبين الدوليين على أتم الجاهزية للمباراة المقبلة، وأتمنى أن يكونوا تدربوا جيدًا مع المنتخب".

واختتم بيسيرو قائلًا:" نحتاج دعم الجماهير ونلعب من أجلهم ونسعى لتحقيق الفوز لإسعادهم في المباراة المقبلة".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا في التاسعة والنصف مساء اليوم الجمعة على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر.