رئيس نقابة البترول يؤدي واجب العزاء في وفاة المهندس خالد الفقي.. صور

حرص المحاسب عباس صابر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، الأمين العام للاتحاد المحلي لعمال القليوبية، وعايدة محي الدين رئيس سكرتارية المرأة والطفل بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر،الأمين العام للنقابة العامة للعاملين بالبترول، على تقديم واجب العزاء في الراحل المهندس خالد الفقي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر ورئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية.

وشهد العزاء وجود العديد من الوزراء: وزير العمل محمد جبران، المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية، محمد سعفان وزير القوي العاملة السابق، عائشة عبد الهادي وزير القوى العاملة السابق، عبد المنعم الجمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عيد مرسال الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورؤساء النقابات العامة والقيادات الحزبية والتنفيذية والنيابية.

رافق رئيس نقابة البترول خلال تقديم واجب العزاء، محمود موسى أمين صندوق النقابة العامة، محمد يسري نائب رئيس النقابة العامة، هيثم زاد الدين رئيس المركز الإعلامي للنقابة العامة، مسعد جمعة مستشار الاتحاد المحلي لعمال القليوبية لشئون التثقيف والتدريب، عاطف ادم رئيس نقابة بترو فرح، عمر سليمان رئيس نقابة برج العرب، حسام إسماعيل رئيس نقابة السهام البترولية، مجدي عبد التواب نائب رئيس المركز الإعلامى، أسامة القلماوي عضو المركز الإعلامي، محمد عامر عضو أمانة الخدمات بالنقابة العامة.

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