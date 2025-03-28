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الجمعة 28 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بيراميدز يحشد القوة الضاربة لمواجهة البنك الأهلي في نصف نهائي كأس مصر

بيراميدز
بيراميدز
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أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة البنك الأهلي في إطار مباريات بطولة كأس مصر.

ويحل البنك الأهلي ضيفا على بيراميدز في التاسعة والنصف من مساء الجمعة، على استاد الدفاع الجوي في إطار مباريات الدور نصفّ النهائي من بطولة كأس مصر.

وجاءت قائمة بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - يوسف نادر

خط الدفاع: علي جبر - طارق علاء - كريم حافظ - محمد الشيبي - أحمد سامي - محمود مرعي

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - إبراهيم عادل  - أحمد توفيق - رمضان صبحي - أحمد عاطف قطة - وليد الكرتي

خط الهجوم: يوسف أوباما - دودو الجباس - مروان حمدي - فيستون ماييلي. 

حكام مباراة بيراميدز والبنك الأهلي 

اختارت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري طاقم حكام بقيادة محمود بسيونى حكما للساحة لإدارة مباراة البنك الأهلي مع بيراميدز ويعاونه سمير جمال مساعد أول، وسامى هلهل مساعد ثان، وخالد الغندور حكما رابعا، وعبد العزيز السيد حكم فار، وأحمد حسام طه مساعد حكم فار.

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