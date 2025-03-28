اليمن.. غارة أمريكية تستهدف معسكرًا للحوثيين في جبل نقم شرق صنعاء

شنت القوات الأمريكية، اليوم الجمعة، غارة جوية استهدفت معسكرًا تابعًا للحوثيين في جبل نقم شرقي العاصمة صنعاء، وفقًا لما ذكرته قناة العربية الإخبارية.

وأضافت، أن هناك تحليق مستمر للطيران الأمريكي فوق العاصمة صنعاء، تزامنًا لسماع دوي انفجارات وسط العاصمة اليمنية صنعاء.

وأمس الخميس، قتل شخصين وأصيب اثنين آخرين جراء أربع غارات أمريكية استهدفت موقعًا في مديرية خولان بمحافظة صنعاء.

يأتي هذا التصعيد في ظل استمرار التوترات في المنطقة، حيث تشن القوات الأمريكية ضربات جوية تستهدف مواقع تابعة للحوثيين، وسط تصاعد المواجهات في البحر الأحمر واليمن.

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع عن استهداف مطار بن جوريون في إسرائيل بصاروخين باليستيين من طراز "ذو الفقار" و"فلسطين 2".

كما كشف سريع عن اشتباك قوات الجماعة مع حاملة الطائرات الأميركية "يو إس إس هاري ترومان" وعدد من القطع البحرية في البحر الأحمر، للمرة الثانية خلال 24 ساعة.