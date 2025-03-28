وكيل صحة الفيوم: إجراء 35 عملية قلب مفتوح بمستشفى طامية حتى الآن

صرح الدكتور سامح العشماوي وكيل وزارة الصحة بالفيوم بأن مستشفى طامية تتميز بوجود قسمي القسطرة والقلب المفتوح واللذان يعدا ميزة تنافسية للمستشفى على باقى مستشفيات الصحة بالفيوم.

وأجريت بقسم القلب المفتوح 35 عملية منذ أول عملية أجريت فى آخر أسبوع من سبتمبر 2024 وحتى نهاية فبراير 2025 بنسبة نجاح 100%.

وأفادت الدكتورة نشوى رحيم مدير المستشفى أن قسم القلب المفتوح يجري العمليات به أساتذة واستشاريين على كفاءة عالية من جامعات الفيوم وعين شمس ومعهد القلب، فمن جامعة الفيوم الدكتور شريف نصر، الدكتور محمد عبد الوهاب، والدكتور أسامة عباس من جامعة عين شمس والدكتور أحمد عبد الله من معهد القلب.

كما صرح الدكتور وكيل الوزارة ان قسم القسطرة أجريت به 7325 عملية منذ افتتاحه فى نوفمبر 2017 وحتى نهاية فبراير 2025 على أيدى أساتذة من عين شمس وقسم القسطرة بالمستشفى، فمن جامعة عين شمس الدكتور ياسر جمعة، والدكتور وليد تمام، ومن مستشفى طامية، والدكتور أحمد نجيب أخصائي ورئيس قسم القسطرة، والدكتور عارف صلاح -أخصائى القسطرة.

وصرحت دكتورة نشوى رحيم بأن قسمى القسطرة والقلب المفتوح يعملان بكفاءة عالية لخدمة أهالى الفيوم وشمال الصعيد أيضا، كما يتم تقديم خدماتهما لمنتفعي التأمين الصحى ونفقة الدولة.