"أكسيوس": واشنطن تقدم عرضًا جديدًا لحماس لكسر جمود مفاوضات غزة

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الجمعة، أن موقع "أكسيوس" نقل عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين، بأن الولايات المتحدة قدمت عرضًا جديدًا لحركة حماس بهدف الإفراج عن محتجز أمريكي وكسر الجمود الذي يعرقل مفاوضات التهدئة في غزة.

وأمس الخميس، أكد المفوض العام لوكالة أونروا، فيليب لازاريني، أن قطاع غزة لم يتلق أي مساعدات إنسانية منذ أكثر من ثلاثة أسابيع.

وأشار لازاريني إلى أن غزة تمر بأطول فترة بلا إمدادات منذ بدء الحرب، موضحًا أن الأسبوع الماضي كان الأكثر دموية منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي.

وأضاف أن أكثر من 140 ألف شخص اضطروا للنزوح بسبب أوامر الإخلاء الإسرائيلية، مشددًا على ضرورة السماح بتدفق المساعدات الإنسانية بشكل منتظم.

كما دعا المفوض العام لأونروا إلى استئناف وقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن المحتجزين، لإنهاء المعاناة الإنسانية المتفاقمة في القطاع.