اليوم.. أوقاف الفيوم تفتتح 4 مساجد ضمن خطتها لإعمار بيوت الله

تواصل وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله – عز وجل – بافتتاح 4 مساجد بمديرية أوقاف الفيوم، اليوم الجمعة ٢٨من رمضان ١٤٤٦هـ، ٢٨ من مارس ٢٠٢٥م، (3) مسجدًا منها بنظام الإحلال والتجديد، ومسجدًا صيانةً وتطويرًا

وقد وشهدت قائمة المساجد المقرر افتتاحها تنوعًا جغرافيًا واسعًا، بيانها كالتالي:

1- مسجد الرحمن، عزبة زكريا، قرية أبجيج – مركز الفيوم.

2- مسجد الشهداء، قرية سيلا – مركز الفيوم.

3- إنشاء: مسجد عباد الرحمن، كحك بحري، قرية الشواشنة – مركز يوسف الصديق.

4- صيانة: الرحمن، قرية المندرة - مركز الفيوم.

ويأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف المصرية ببيوت الله مبنى ومعنى، وتنفيذا لتوجيهات وزير الأوقاف الدكتور أسامة أسامة السيد الأزهري، ورعاية كريمة من الشيخ سلامة عبدالرازق، وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، وبإشراف من الشيخ محمود الشيمي، وكيل المديرية.