وديًا| غزل المحلة يفوز على الأوليمبي استعدادًا لمواجهة سموحة.. صور

حقق فريق غزل المحلة فوزًا كبيرًا على نظيره الأوليمبي بنتيجة 4-1، في المباراة الودية التي جمعت بينهما على ملعب استاد غزل المحلة، وذلك ضمن استعدادات الفريق لمواجهة سموحة في الدوري الممتاز.

بدأ فريق غزل المحلة المباراة بتشكيل مكون من: أحمد العربي، أحمد كاستيلو، محمد نبيه، حميدو فتاو، أسامة النجار، محمود مجدي، محمد بن شرقي، محمد عصام، رشاد العرفاوي، إبراهيم حسن، ومحمد علي بن حمودة.

أهداف مباراة غزل المحلة والأوليمبي

افتتح محمد بن شرقي التسجيل لفريق غزل المحلة مستغلًا متابعة ضربة ركنية نفذها إبراهيم حسن في بداية الشوط الثاني.

وأضاف رشاد العرفاوي الهدف الثاني بعد تمريرة حاسمة من أسامة النجار، بينما جاء الهدف الثالث عن طريق عاطف الحكيم بعد أن غير اتجاه تسديدة إبراهيم حسن، ثم اختتم محمد نبيه رباعية غزل المحلة من ركلة جزاء حصل عليها حسام جريشة، فيما سجل الأوليمبي هدفه الوحيد من ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة من اللقاء.

وأجرى الجهاز الفني لغزل المحلة بقيادة المدير الفني القبرصي نيكوديموس بابافاسيليو عدة تبديلات خلال اللقاء، حيث شهد الشوط الثاني نزول كل من: النفراوي بدلًا من أحمد العربي، وعزيز كوليبالي، محمود صلاح، وعاطف الحكيم بدلًا من أسامة النجار، رشاد العرفاوي، ومحمد بن حمودة، وحسام جريشة، ومحمد أسامة بدلًا من إبراهيم حسن، ومحمد بن شرقي، عبد الرحمن صميدة بدلًا من أحمد كاستيلو، وإسلام ماهر، أحمد رأفت، أحمد وائل، ومحمود كرم بدلًا من محمود عصام، حميدو فتاو، محمد نبيه، ومحمود مجدي.

ويأتي هذا الفوز في إطار تحضيرات غزل المحلة للمواجهة المرتقبة أمام سموحة في الدوري الممتاز، حيث يسعى الجهاز الفني للوصول إلى الجاهزية الكاملة وتحقيق نتائج إيجابية في المرحلة المقبلة.

ومن المقرر، أن يلتقي غزل المحلة نظيره سموحة يوم 11 أبريل المقبل على ملعب استاد غزل المحلة، في إطار منافسات الجولة الثانية من مرحلة الهبوط ببطولة الدوري الممتاز.

ويحتل غزل المحلة المركز السابع في جدول مجموعة الهبوط لبطولة الدوري الممتاز برصيد 17 نقطة، بينما يأتي سموحة في المرتبة الرابعة وفي رصيده 20 نقطة.