انطلاق بطولة Ground Breake 3x3 لكرة السلة باستاد القاهرة

انطلقت مساء الخميس، منافسات بطولة Ground Breaker في مضمار الدراجات باستاد القاهرة الدولي، بتنظيم من الاتحاد المصري لكرة السلة، برئاسة عمرو مصيلحي.

شهد انطلاق البطولة، اليوم الخميس منافسات الآنسات، على أن تقام منافسات الرجال غدًا الجمعة الموافق 28 مارس 2025.

وحضر افتتاح البطولة كلًا من: محمد فتحي نائب رئيس اتحاد كرة السلة، وأيمن علي عضو مجلس إدارة الاتحاد، بالإضافة إلى نيرة محمد أنور مديرة البطولة، ورئيس لجنة 3x3 باتحاد كرة السلة.

وتقام منافسات السيدات بمشاركة 8 فرق، بنظام المجموعتين، يتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني لنصف النهائي، ثم يتأهل الفائزان للنهائي والخاسران يلعبان على المركزين الثالث والرابع.

وتعتبر البطولة معتمدة من الاتحاد الدولي لكرة السلة 3×3، وبقيمة جوائز تصل إلى 100 ألف جنيه، تقسم على السيدات والرجال حيث تصل قيمة جائزة المركز الأول 50 ألف جنيه، وجائزة المركز الثاني 30 ألف جنيه، وجائزة المركز الثالث 20 ألف جنيه.

وتشهد البطولة مشاركة واسعة من لاعبات ولاعبي كرة السلة المصرية، حيث تشهد البطولة 33 فريق، في نسختها الأولى، كما حرصت العديد من العائلات على الحضور من أجل متابعة منافسات البطولة ومؤازرة ذويهم المشاركين في البطولة، في أجواء رمضانية مميزة واستثنائية.