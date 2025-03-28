بمشاركة 33 دولة.. جدول منافسات كأس العالم لسلاح السيف للسيدات في القاهرة

أعلن الاتحاد المصري للسلاح برئاسة طارق الحسيني عن جدول منافسات بطولة كأس العالم لسلاح السيف سيدات، والتي تستضيفها مصر في استاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 28 إلى 30 مارس الجاري.

وتبدأ اليوم الجمعة منافسات الأدوار التمهيدية للفردي في العاشرة صباحا صباحا وصولا إلى منافسات الدور الرئيسي.

وتقام يوم السبت المقبل نهائيات الفردي حيث تبدأ في العاشرة صباحا منافسات دور ال64 وتستكمل المنافسات على مدار اليوم، بينما تبدأ منافسات نصف النهائي في الثالثة والنصف عصرا وصولا إلى النهائي المقرر انطلاقه في تمام الساعة 4.15 عصرا،

وتختتم البطولة يوم الأحد المقبل بمنافسات الفرق حيث تبدأ في العاشرة صباحا منافسات دور الـ32، وصولا إلى النهائي الذي ينطلق الساعة 6.40 مساء ويتبعه مراسم تتويج أصحاب الميداليات.

ويشارك في البطولة 33 دولة مختلفة يمثلهم 181 لاعبة.

وتشارك مصر في البطولة ببعثة مكونة من 18 لاعبة، ما يعكس الحضور القوي للمنتخب المصري في هذه المنافسات العالمية، وسط مشاركة نخبة من أبرز اللاعبات على الساحة الدولية.

وتأتي هذه الاستضافة استكمالًا للنجاحات التنظيمية التي حققتها مصر مؤخرًا، حيث نظّمت كأس العالم لسلاح الشيش للرجال والسيدات خلال الفترة من 6 وحتى 9 مارس بالعاصمة الإدارية الجديدة، إلى جانب تنظيم كأس العالم لسيف المبارزة للناشئين من 31 يناير وحتى 2 فبراير.

وتعزز هذه البطولات مكانة مصر كواحدة من أبرز الدول المستضيفة لبطولات السلاح عالميًا، خاصة في ظل امتلاكها بنية تحتية رياضية متطورة، وملاعب مجهزة على أعلى مستوى، ما يجعلها وجهة مثالية لاستضافة كبرى المنافسات الدولية.

ويحظى الاتحاد المصري للسلاح بثقة الاتحاد الدولي، بفضل نجاحه في تنظيم العديد من البطولات الدولية خلال السنوات الماضية، ما يرسخ مكانة مصر كوجهة رياضية رائدة قادرة على تنظيم الفعاليات الكبرى وفق أعلى المعايير الدولية.