إيلون ماسك: نخطط لخفض النفقات بنحو تريليون دولار

قال إيلون ماسك رئيس قسم كفاءة الحكومة الأمريكية (DOGE) في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" أنه سيعمل على خفض النفقات بنحو تريليون دولار.

وفي وقت سابق، أعلن ماسك أن موظفي قسمه يتعرضون يوميا لتهديدات بالانتقام بسبب عملهم.

وأضاف ماسك خلال اجتماع لمجلس الوزراء في البيت الأبيض: "أود فقط أن أشكر فريق DOGE الذي يتلقى تهديدات يومية بالانتقام، بينما هم فقط يحاولون العمل لصالح دافعي الضرائب الأمريكيين والشعب الأمريكي".

وتابع: "يتم تهديدهم بالانتقام ويتعرضون للهجوم، رغم أن العديد منهم مجرد شباب يحاولون المساعدة. إنهم موهوبون جدا، وبدلا من هذا العمل كان يمكنهم كسب ملايين الدولارات سنويا، لكنهم يختارون القدوم إلى هنا".