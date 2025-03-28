برشلونة ينتقم من أوساسونا في الدوري الإسباني

اكتسح فريق برشلونة، نظيره أوساسونا بثلاثية نظيفة، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء الخميس، على ملعب مونتجويك، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني.

تأجلت مباراة برشلونة ضد أوساسونا، تأجلت بسبب وفاة طبيب نادي برشلونة، ورفض لاعبيه خوض المباراة قبل انطلاقها بساعات قليلة.

مباراة برشلونة ضد أوساسونا

قص فيران توريس شريط أهداف مباراة برشلونة ضد أوساسونا مبكرًا، وذلك بهدف في الدقيقة 11، ثم أضاف داني أولمو الهدف الثاني في الدقيقة 21 من ركلة جزاء، لينتهى الشوط الأول بتقدم البلوجرانا على ضيفه بثنائية دون رد.

وفي الشوط الثاني، اختتم البولندي روبرت ليفاندوفسكي الثلاثية في الدقيقة 77 من رأسية، بعدما شارك بديلًا في اللقاء.

بذلك، انتقم برشلونة من أوساسونا، بعدما فاز الأخير على الفريق الكتالوني برباعية مقابل هدفين في مباراة الدور الأول بالجولة الثامنة من الدوري الإسباني.

وعزز برشلونة بهذا الفوز صدارته لجدول ترتيب الدوري الإسباني، بعدما لعبت جميع فرق المسابقة 28 لقاء.

بتلك النتيجة، وسع برشلونة الفارق على صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني إلى 3 نقاط عن غريمه التقليدي ريال مدريد صاحب المركز الثاني، حيث وصل المتصدر إلى 63 نقطة، بينما تجمد رصيد أوساسونا عند 33 نقطة في المركز الرابع عشر.