بوتين: نحن بحاجة إلى ضمان أمن روسيا من منظور تاريخي طويل الأمد

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على ضرورة ضمان أمن روسيا من منظور تاريخي طويل الأمد، مشددًا على أهمية تحقيق الاستقرار في المنطقة.

وفي تصريحات له، قال بوتين: "نرحب بأي خطوة تهدف إلى حل الأزمة الأوكرانية، وسنعمل مع أي شريك يسعى لتحقيق ذلك"، مشيرًا إلى استعداد موسكو للتعاون من أجل إنهاء الصراع.

وأضاف أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبدى رغبة حقيقية في إنهاء الصراع في أوكرانيا.

اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنشاء حكم مؤقت في أوكرانيا تحت رعاية الأمم المتحدة ومجموعة من الدول، بهدف إجراء انتخابات رئاسية.

كما أكد بوتين أن القوات الروسية سيطرت على أكثر من 70% من مقاطعات زابوريجيا وخيرسون ودونيتسك.

وفي وقت سابق، قال ترامب، إنه من الضروري الحفاظ على علاقات إيجابية مع بوتين وزيلينسكي.

وأكد الرئيس الأمريكي أن الوضع تحت السيطرة إلى حد ما، ولا أعتقد أن أحدا في العالم يستطيع إيقاف بوتين إلا أنا.

وأعلن ترامب أنه جرى نقاشات عقلانية للغاية بشأن أوكرانيا وأرغب في وقف القتال وإنهاء الخسائر البشرية.