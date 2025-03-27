رباعي ريال مدريد مهدد بالإيقاف في دوري أبطال أوروبا

فتح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، اليوم الخميس، تحقيقًا رسميًا في سلوك 4 من لاعبي ريال مدريد، بعد تصرفهم المثير في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويهدد تحقيق «يويفا» الرباعي: كيليان مبابي، فينيسيوس جونيور، أنطونيو روديجير، وداني سيبايوس بالإيقاف في بطولة دوري أبطال أوروبا بعد احتفالاتهم المثيرة للجدل عقب الفوز على أتلتيكو مدريد في دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

تحقيق مع رباعي ريال مدريد

أصدر الاتحاد الأوروبي بيانًا رسميًا يعلن فيه عن فتح تحقيق في مزاعم السلوك غير اللائق من قبل لاعبي ريال مدريد.

وأضاف «يويفا» في بيانه: «تعيين مفتش للأخلاقيات والانضباط في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم للتحقيق في هذه المزاعم».

وأتم البيان: «يركز التحقيق على احتفالات اللاعبين أمام جماهير أتلتيكو مدريد في ملعب ميتروبوليتانو، والتي اعتبرها البعض مستفزة».

يأتي هذا التحقيق بعد تقارير إسبانية أفادت بأن أتلتيكو مدريد كان يدرس تقديم شكوى رسمية ضد تصرفات لاعبي ريال مدريد.

وتأهل ريال مدريد إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد فوزه على أتلتيكو مدريد بركلات الترجيح، بعد نهاية مباراتي الذهاب والإياب بالتعادل 2-2.

وعقب الفوز، احتفل لاعبو ريال مدريد بشكل صاخب أمام جماهير أتلتيكو مدريد، مما أثار غضب مناصري الأتلتي ووسائل الإعلام.