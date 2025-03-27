أرسنال يستعيد الساحر قبل مواجهة ريال مدريد

عادت الأجواء الإيجابية إلى أروقة نادي أرسنال الإنجليزي، بعد عودة نجم الفريق، بوكايو ساكا، إلى التدريبات الجماعية الكاملة، وذلك بعد غياب طويل بسبب الإصابة.

وعاد ساكا إلى تدريبات أرسنال، اليوم الخميس، بعد فترة غياب طويلة بسبب إصابة عضلية تعرض لها في 22 ديسمبر الماضي.

ساكا يعود إلى تدريبات أرسنال الجماعية

تعرض ساكا لإصابة قوية أبعدته عن الملاعب لفترة طويلة، حيث خضع لجراحة ولعلاج تمزق في عضلة الفخذ الخلفية، وذلك خلال مباراة أرسنال وكريستال بالاس.

ويعود ساكا إلى تدريبات أرسنال، بعد غياب أكثر من 3 أشهر بواقع 21 مباراة حتى الآن، لتمثل عودته دفعة معنوية كبيرة لدى فريق المدفعجية.

وتعتبر الإصابة التي تعرض لها ساكا هي الثانية خلال الموسم الجاري، إذ كانت الأولى أبعدته عن المستطيل الأخير 15 يومًا وغاب على إثرها عن 3 مباريات.

ومن المتوقع أن يكون ساكا جاهزًا للمشاركة في المباريات المقبلة مع أرسنال، بما في ذلك مواجهة ريال مدريد الإسباني في ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتعتبر عودة ساكا بمثابة دفعة قوية لفريق أرسنال، خاصة في ظل المباريات الحاسمة التي تنتظره في الفترة المقبلة.

ويعد ساكا من الركائز الأساسية في تشكيل الإسباني مايكل أرتيتا المدير الفني للجانرز، وله دور فعال في صناعة وتسجيل الأهداف.

وتأتي عودة ساكا في وقت مناسب، حيث يستعد أرسنال لمواجهة ريال مدريد في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى مباريات مهمة في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يواجه الفريق اللندني، فولهام وإيفرتون في البريميرليج، قبل الصدام القوي أمام الريال في دوري الأبطال.

ومن المتوقع أيضًا، أن يحصل صاحب الـ23 عامًا على دقائق لعب في مباراتي فولهام وإيفرتون، استعدادًا لمواجهة ريال مدريد.

ساكا يحتفل بعودته إلى تدريبات أرسنال

واحتفل ساكا بعودته إلى تدريبات أرسنال، بنشر صورة له من المران عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، معلقًا عليها بعبارة: «مرحبًا من جديد»، ما أشعل حماس جماهير النادي بعودة الساحر إلى الملاعب.

ولعب بوكايو ساكا مع أرسنال 24 مباراة في جميع البطولات هذا الموسم، سجل خلالها 9 أهداف وصنع 13 آخرين.

ويستضيف أرسنال، نظيره ريال مدريد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب الإمارات في 8 أبريل، على أن تقام مباراة الإياب في سانتياجو برنابيو بعد أسبوع واحد فقط.