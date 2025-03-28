مقطورة كبيرة تصطدم بشرفة منزل دون خسائر بشرية بكفر شكر

اصطدمت مقطورة كبيرة، بشرفة أحد المنازل بقرية البقاشين بدائرة مركز شرطة كفر شكر، بمحافظة القليوبية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارا باصطدام مقطورة كبيرة بشرفة أحد المنازل بقرية البقاشين بدائرة مركز شرطة كفر شكر بمحافظة القليوبية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بكفر شكر لمكان الحادث، وتبين دخول المقطورة في شرفة أحد المنازل دون خسائر بشرية.

وجرى الدفع بلودرين لسحب المقطورة من القرية، كما جرى تشكيل لجنة هندسية تقوم الآن بتقييم آثار الحادث على المنزل لأخذ إجراءات إخلاء المنزل من عدمه.

الحادث

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