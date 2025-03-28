الفيوم الثالث والثامن على مستوى الجمهورية في مسابقة مصر في عيون أبنائها

شاركت مديرية التربية والتعليم بالفيوم - توجيه عام التربية الفنية، فى مسابقة مصر فى عيون أبنائها، وحققت مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية، وذلك تحت رعاية وتوجيهات الدكتور محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور الوزير أحمد الأنصاري محافظ الفيوم.

المرحلة الابتدائية

فازت الطالبة ميار محمد محمود - مدرسة الشهيد صلاح الدين البشيهي بشرق الفيوم، بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية، فى مسابقة مصر في عيون أبنائها.

مرحلة التربية الخاصة

فازت الطالبة الاء جمعة فرحات - مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بشرق الفيوم، بالمركز الثامن على مستوى الجمهورية فى مسابقة مصر في عيون أبنائها.

وفي ذلك تقدم، وكيل الوزارة برسالة تهنئة للطلاب الفائزين فى المسابقة، ورسالة شكر وتقدير لتوجية عام التربية الفنية، وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل، والمشاركة الإيجابية المتميزة فى جميع المسابقات على مستوى الجمهورية.

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