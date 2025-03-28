ضبط أكثر من 2.2 طن لحوم ودواجن وأسماك فاسدة في حملات بيطرية بالمنوفية

تلقى اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، تقريرًا حول جهود مديرية الطب البيطري في تنفيذ حملات تفتيشية مكثفة على الأسواق والمنشآت الغذائية لمراقبة تداول اللحوم والأسماك، وذلك خلال الفترة من 25 فبراير الماضي حتى 23 مارس الجاري.

وأوضح التقرير أن الحملات أسفرت عن ضبط 2 طن و286 كجم من اللحوم والدواجن والأسماك غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، إلى جانب تحرير 37 محضر جنح لمخالفات تتعلق بأحكام القوانين المنظمة لسلامة الأغذية، ومنها القوانين أرقام 10 و53 لسنة 1966، و281 لسنة 1994.

وأكد الدكتور رفعت حماد، مدير مديرية الطب البيطري، أن الحملات تأتي تنفيذًا لتوجيهات المحافظ، مشيرًا إلى أنها تمت بقيادة الدكتور هاني شمس الدين، مدير عام الصحة العامة والمجازر، وبالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية والجهات المعنية. كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

من جانبه، شدد محافظ المنوفية على ضرورة استمرار التنسيق بين مديريات الطب البيطري والتموين والصحة لتنفيذ حملات رقابية دورية ومفاجئة على الأسواق، لضمان توافر السلع الغذائية وسلامتها، والتعامل الفوري مع أي بلاغات عن الغش التجاري حفاظًا على صحة المواطنين.