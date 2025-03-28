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الجمعة 28 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تجهيز 481 ساحة لاستقبال المصلين لأداء صلاة عيد الفطر بالمنوفية

اللواء إبراهيم أحمد
اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية
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وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، مدير مديرية الأوقاف بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء والأجهزة الأمنية وجميع الجهات المعنية والمرافق لرفع درجات الاستعداد وتجهيز الساحات والمساجد الكبرى الصلاة عيد الفطر المبارك.

وأشار مدير مديرية الأوقاف أنه تم الإنتهاء من تجهيز مايقرب من 481 ساحة بمختلف مراكز ومدن المحافظة فضلا عن المساجد الكبرى لأداء شعائر صلاة عيد الفطر المبارك.

وشدد المحافظ، على رفع درجة الاستعداد القصوى في جميع القطاعات الخدمية، مع التأكيد على ضرورة اليقظة التامة لمنع أي تجاوزات واتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين خاصة في ملف البناء العشوائي، موجها بتكثيف الحملات الميدانية لمنع أي محاولات لاستغلال إجازة العيد في البناء المخالف، مشددًا على إزالة أي تعديات في المهد، ومصادرة معدات البناء فور ضبطها، مع إحالة المخالفين إلى الجهات القانونية لاتخاذ إجراءات حاسمة ضدهم.

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