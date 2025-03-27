إطلاق منصة الخبراء بجامعة الفيوم



تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعة الفيوم وإشراف الدكتور عاصم العيسوي – نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وتنفيذ مركز المعلومات بالجامعة – تحت إشراف الدكتورة رانيا أبوالسعود، المدير التنفيذي لمركز المعلومات والقائم بعمل عميد كلية الهندسة و د.بسمه عبد اللطيف امين – مدير مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية، أُعلن مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية عن إطلاق منصة Pro Mind – منصة الخبراء بجامعة الفيوم.

وقال الدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ان اطلاق المنصة يأتي في إطار جهود جامعة الفيوم لتعزيز دورها في خدمة المجتمع، وتطوير الظهور الأكاديمي والبحثي لأعضاء هيئة التدريس

وأضاف انه تم الانتهاء من إنشاء المنصة الإلكترونية “Pro Mind”، وهي منصة متخصصة لعرض الخبرات والتخصصات الأكاديمية بجامعة الفيوم.

وأوضح العيسوى ان منصة Pro Mind تهدف إلى:

✅ إبراز التخصصات والخبرات الأكاديمية والبحثية لأعضاء هيئة التدريس.

✅ تعزيز فرص التعاون البحثي والاستشاري مع الجامعات والمؤسسات المحلية والدولية.

✅ تسهيل الوصول إلى الخبرات المتاحة بالجامعة لخدمة المجتمع والصناعة.

✅ المساهمة في حل المشكلات المجتمعية