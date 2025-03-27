مسار في الصدارة والأهلي وصيفا بدوري الكرة النسائية



تصدر فريق الكرة النسائية لنادي مسار ترتيب دوري الكرة النسائية بفارق كبير عن منافسيه 58 نقطة يليه في الوصافة فريق الأهلي برصيد 53 نقطة بعد ان وقع في فخ التعادل خلال الدور الثاني من الدوري مع اندية وادي دجلة والزمالك.



أما الزمالك فيقع في المركز الرابع بـ 47 نقطة بعد وادي دجلة الذي يقع في المركز الثالث بـ 51 نقطة، ويقبع المعادي واليخت في قاع ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة.



تنطلق غدا الجمعة ، 5 مواجهات قوية ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر دوري الكرة النسائية، وذلك بمشاركة قطبي الكرة وفريق مسار المتصدر للدوري .

على أن يتم تحديد بطل المسابقة في نهاية الدوري .