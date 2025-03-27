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الجمعة 28 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مسار في الصدارة والأهلي وصيفا بدوري الكرة النسائية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تصدر فريق الكرة النسائية لنادي مسار ترتيب دوري الكرة النسائية بفارق كبير عن منافسيه 58 نقطة يليه في الوصافة فريق الأهلي برصيد 53 نقطة بعد ان وقع في فخ التعادل خلال الدور الثاني من الدوري مع اندية وادي دجلة والزمالك.
 

أما الزمالك فيقع في المركز الرابع بـ 47 نقطة بعد وادي دجلة الذي يقع في المركز الثالث بـ 51 نقطة، ويقبع المعادي واليخت في قاع ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة.
 

تنطلق غدا الجمعة ، 5 مواجهات قوية ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر دوري الكرة النسائية، وذلك بمشاركة قطبي الكرة وفريق مسار المتصدر للدوري .
 على أن يتم تحديد بطل المسابقة في نهاية الدوري   .

تعرف على ترتيب دوري الكرة النسائية
مسار 58 نقطة
الأهلي 53 نقطة
وادي دجلة 51 نقطة
الزمالك 47 نقطة
مودرن سبورت 38 نقطة
البنك الأهلي 38 نقطة
زد 35 نقطة
المقاولون العرب 29 نقطة
بيراميدز 19 نقطة
المعادي واليخت 17 نقطة.

الكرة النسائية الدوري المصري للكرة النسائية مسار الزمالك الأهلى