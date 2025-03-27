وزير الإعلام السوداني : المعركة لن تتوقف حتى نحرر كل شبر من أرض السودان

ناقش خالد الأعيسر وزير الإعلام السوداني والمتحدث باسم الحكومة السودانية، دور الإعلام في النزاع المستمر في السودان، مشيرًا إلى أن مليشيا الدعم السريع تتبع استراتيجية إعلامية واسعة النطاق تهدف إلى ترويج الأكاذيب وخلط الحقائق.

وأضاف الأعيسر، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي كمال ماضي، مقدم برنامج "ملف اليوم"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه المليشيا، عبر حملات إعلامية ممولة، استطاعت تحقيق بعض النجاح في البداية، إلا أن هذه الحملات لم تؤثر على مسار المعركة العسكرية على الأرض.

وشددً على أن هذه المعركة لن تتوقف حتى يحرر الجيش السوداني كل شبر من أرض السودان.

وتابع، أنّ الحكومة السودانية تمتلك معلومات دقيقة ورصدًا كاملاً لهذه الحملات الإعلامية، مؤكداً أن الواقع العسكري على الأرض يختلف تمامًا عن الروايات التي تروجها المليشيات.

وشدد، على أن الإعلام السوداني، بدعم من الإعلام المصري، لعب دورًا محوريًا في توضيح الحقائق للمجتمع الدولي ولشعوب المنطقة.

وأردف، أنّ الحكومة السودانية تعتمد على وسائل الإعلام المحلية والدولية لنقل الحقائق حول ما يجري في البلاد، وقد نجحت في مواجهة الأكاذيب التي تروجها المليشيات.

وأتمّ، أن القوات السودانية كانت قادرة على التغلب على العديد من المصدات العسكرية التي وضعتها المليشيات في الخرطوم.