الحلقة 12.. كابوس هند وحيلة حسن للهروب فى "ظلم المصطبة"

شهدت الحلقة الـ12 من مسلسل ظلم المصطبة، تطورات درامية سريعة ، حيث تلقي حسن اتصالا من صبحى (محسن منصور)، يدعوه فيه إلى الغداء، إلا أن فارس فريره حذره من الاستجابة لهذه الدعوة، مؤكدًا أن صبحي يدبر له كمينا للقبض عليه.

تبدأ الحلقة بتصور وصول حمادة إلى غرفة نوم هند ، على انه كابوس رأته في الحلقة السابقة، ليظل حمادة عاجزا عن الوصول إليها حتى الآن.

ويعود حسن إلى منزل فارس بعد أن قام بدفنه، ويسلمها كل الأموال، مطالبا إياها بالعودة إلى بلدها مع ابنها، بينما يبدأ حسن رحلة البحث عن مسكن جديد.

يجمع مسلسل “ظلم المصطبة” بين كوكبة من نجوم الدراما المصرية، على رأسهم إياد نصار، فتحي عبد الوهاب، وريهام عبد الغفور، إلى جانب بسمة، أحمد عزمي، محمد علي رزق، وأحمد عبد الحميد. المسلسل من تأليف أحمد فوزي صالح، سيناريو وحوار محمد رجاء، وإخراج هاني خليفة.

تدور أحداث المسلسل في أجواء الريف المصري، حيث يتناول مجموعة من القضايا الاجتماعية والإنسانية التي تنشأ نتيجة العادات والتقاليد المتوارثة، ما يؤدي إلى مواجهات درامية حادة بين الشخصيات. ويقدم المسلسل توليفة مشوقة من الصراعات التي تعكس طبيعة الحياة في الريف المصري.