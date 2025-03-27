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الجمعة 28 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

حريق هائل يلتهم 3 محال في المنيا

السيطرة علي حريق
السيطرة علي حريق اندلع ب3 محال بالمنيا
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سيطرت قوات الحماية المدنية، بالمنيا، قبل قليل علي حريق هائل نشب في ثلاث محال عامة بمنطقة ابو عرب بمدينة المنيا، دون وقوع خسائر بالأرواح او وقوع مصابين.

تلقى اللواء مجدي سالم مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، اخطارا من اللواء مصطفي دعبس مدير ادارة الحماية المدنية، يفيد بنشوب حريق نشب في  مخبز سياحي ومحل عطارة ومطعم خاص بالأسماك، ناحية "  ابو عرب " بمدينة المنيا.

انتقل علي الفور قوة امنية ودفعت الحماية المدنية ب4 سيارات اطفاء لإخماد الحريق، بحضور اللواء مصطفي دعبس و الدكتور سعيد محمد رئيس المركز، ومامور قسم شرطة المنيا.

تم اخماد الحريق منذ قليل، وجاري حصر التلفيات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بموجب الواقعة.

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