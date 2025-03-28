رئيس مدينة ملوى: رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الفطر المبارك

عقد المهندس أحمد خلف رئيس مركز ومدينة ملوي، اجتماعًا موسعًا بحضور نواب رئيس المركز، ومدير القطاعات الخدمية ورؤساء القرى والأحياء، وذلك لمناقشة استعدادات رئاسة مركز ومدينة ملوى لعيد الفطر المبارك ٢٠٢٥.

وأكد رئيس المدينة على رفع درجة الاستعداد القصوى خلال فترة عيد الفطر المبارك بمختلف القطاعات والمرافق العامة، مشددا على ضرورة المتابعة والرقابة المستمرة على سير العمل بكافة المرافق لتوفير أفضل الخدمات المقدمة للمواطنين.

ووجه رئيس المدينة بمراجعة كافة المعديات واللنشات سواء خاصة أو عامة، للتأكد من صلاحيتها وسلامتها، ومتابعة الحالة العامة للنظافة بالشوارع والميادين الرئيسية، مع الاهتمام بأعمال الإنارة لتيسير حركة المرور والتيسير على المواطنين، ورفع كافة الإشغالات، والتنسيق بين إدارة المواقف مع إدارة المرور لمتابعة مواقف السيارات لعدم استغلال المواطنين وزيادة الأجرة خلال الأيام المقبلة استعدادًا لاستقبال أجازة عيد الفطر المبارك والتعامل بكل حسم مع أي مخالفة أو محاولة لزيادة تعريفة المواصلات.

كما وجه، مدير التموين والطب البيطري، بتنفيذ حملات يومية على المخابز والمحال والأسواق ومحلات الجزارة، لضبط الأسعار ومراقبة الأسواق، وضبط أي مخالفات حرصًا على سلامة وصحة المواطنين، وتوفير المقررات التموينية والبترولية، خلال أيام عيد الفطر المبارك.

وشدد أحمد خلف على استمرار المتابعة والتصدى بكل حسم لحالات البناء المخالف أو التعدي على الأراضي الزراعية، في أثناء إجازة عيد الفطر المبارك، مشددًا على ضرورة أن تكون المتابعة دائمة مع تنظيم "نوبتجيات" عمل مستمرة لمنع وقوع هذه المخالفات، والتعامل معها بشكل فورى، لافتًا إلى أنه سيتم التعامل بكل حسم لإيقاف تلك الظاهرة، من خلال الإزالة الفورية لأي تعدٍ جديد، ومحاسبة المخالفين وفقًا للقانون، حفاظًا على مستقبل الأجيال القادمة.