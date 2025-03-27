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الجمعة 28 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

الحلقة 28.. فشل خطة مي عمر لحماية رجب الجريتلى فى "إش إش"

مى عمر
مى عمر
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شهدت الحلقة الـ 28، من مسلسل "إش إش"، بطولة مى عمر والفنان ماجد المصرى، أحداثًا مثيرة، حيث فشلت فى حماية زوجها رجب الجريتلى من الشرطة.

وبدات الحلقة بـ طلب رجب من إش إش شراء شقة لوالدتها إخلاص كابوريا (إنتصار) إلا أن الأخيرة رفضت ذلك.

من جانبها قدمت لبنى (ندى موسى) مبلغ مليون جنيه لـ إخلاص كابوريا،  مقابل أن تنسى أنها امها، ولكن  الاخيره طردتها.

 كما يتفق رجب وشقيقه على إتمام عملية تسليم شحنة المخدرات، وتحاول إش إش إقناع رجب في أن يذهب معها إلى الإسكندرية وقت تسليم الشحنة خوفا عليه من أن تمسك الشرطة به، إلا أنه يصمم على اتمام العملية.

 

 

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