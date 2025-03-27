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الجمعة 28 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

أتأخر عليه.. القبض على المتهم بقتل شقيقه طعنا داخل كشك بقالة في أوسيم

ارشيفيه
ارشيفيه
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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض علي بائع قتل شقيقه الأصغر طعنا لتأخر المجني عليه في استلام ودريته داخل كشك ملك الأخوين بمنطقة أوسيم.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغاً بالعثور علي جثة أحد الأشخاص داخل كشك بقالة بمنطقة أوسيم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة بائع به آثار طعن، وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شقيقه الأكبر بسبب تأخر المجني عليه علي المتهم في استلام الوردية بالكشك، جري نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

فيما تم ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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