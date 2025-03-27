ناقد فني عن مسلسل "شهادة معاملة أطفال": هنيدي مجاش السنة دي

قال أحمد سعد الدين، الناقد الفني، إن الفنان محمد هنيدي من أفضل فناني الكوميديا الذين ظهروا في النصف الثاني من التسعينات، وكان صاحب السبق في الموجة الكوميدية في السينما منذ 1996، ولكن في الفترة الأخيرة فقد البوصلة تمامًا، بدليل أن أخر عامين قدم فيلم "مرعي البريمو" وكنا نستبشر خير عودته مع سعيد حامد بعد "صعيدي في الجامعة الأمريكية"، متابعًا: "الفيلم لم يكن على قدر المستوى".

وأضاف "سعد الدين"، خلال حواره مع الإعلامي وليد بريك، ببرنامج "حوار مصري"، أن مسلسل "شهادة معاملة أطفال" شهد هنيدي الشخصية له ولم يذهب هو لها، متابعا: "لم نرى هنيدي الجديد، كما أن المسلسل بمخرج ثم اعتذر ليستكمله آخر".

وأشار إلى أن العكس منه هو محمد سعد الذي عاد بفيم "الدشاش" والذي خرج به من شخصية اللمبي، معقبًا: "كنا ننتظر عودة هنيدي مثل محمد سعد، هنيدي مجاش السنة دي، وهو محتاج يراجع حساباته، لأن العملية صعبة، وليه عامل مسلسل 30 حلقة، كنت خليته 15 حلقة، والأسف هنيدي العام الحالي مُخيب للآمال".

وأوضح أن الفنان أكرم حسني أخذ خطوة للأمام هذا العام بمسلسل "الكابتن"، معقبًا: "عمل شغل حلو قوي".