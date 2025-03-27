طارق حامد يتلقى نبأ سارًا مع ضمك السعودي

تلقى النجم المصري طارق حامد، لاعب خط وسط فريق ضمك، اليوم الخميس، نبأ سارًا مع ناديه السعودي، قبل عودة منافسات الدوري السعودي للمحترفين (روشن).

أعلن نادي ضمك السعودي، تعيين خالد العطوي مديرًا فنيًا للفريق، خلفًا للبرتغالي نونو ألميدا، الذي أقيل من منصبه بسبب تراجع نتائج الفريق خلال الفترة الأخيرة في الدوري السعودي.

عقد خالد العطوي مع ضمك

وأوضح نادي ضمك، عبر حسابه الرسمي على منصة (إكس)، أن العطوي سيقود فارس الجنوب حتى نهاية منافسات الموسم الكروي الجاري 2024-2025.

ويعد خالد العطوي هو المدرب الثالث لنادي ضمك هذا الموسم، بعد إقالة كوزمين كونترا ونونو ألميدا.

من هو خالد العطوي مدرب ضمك الجديد؟

بدأ العطوي مسيرته التدريبية في الفئات السنية بنادي العيون عام 2008، قبل أن يتولى تدريب الفريق الأول في 2009.

وأشرف العطوي على تدريب المنتخب السعودي (تحت 20 عامًا) في 2016، ونجح في التتويج بكأس آسيا للشباب في 2018.

كما تولى تدريب فريق الاتفاق حتى 2021، ثم قاد القادسية فنيًا في دوري «يلو» عام 2022، وذلك قبل أن يتولى تدريب ضمك هذا الموسم.

خالد العطوي

موقف طارق حامد

ويعد قرار تعيين خالد العطوي مديرًا فنيًا لفريق ضمك، بمثابة طوق النجاة لـ طارق حامد، الذي لم يشارك مع الفريق خلال الفترة الأخيرة في أي مباراة، بعد عودته من الإصابة التي لحقت به مطلع الموسم الحالي.

وغاب طارق حامد عن مباريات ضمك؛ لعدم الجاهزية الفنية بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في بداية الموسم، وذلك وفقًا لرؤية المدرب البرتغالي نونو ألميدا، المدير الفني السابق لفارس الجنوب.

لم يشارك طارق حامد مع ضمك في الدوري السعودي سوى في مباراتين هذا الموسم، كما ينتهي عقده مع ناديه في صيف 2025.

ويحتل ضمك حاليًا المركز الثاني عشر في ترتيب الدوري السعودي (روشن) برصيد 27 نقطة، بعد خوضه 25 جولة حتى الآن.