رفع 150 طن مخلفات صلبة خلال حملات نظافة مكبرة بالمنيا

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو قرقاص برئاسة هشام الضوى رئيس مركز ومدينة أبو قرقاص حملة مكبرة للنظافة والتجميل وكنس وتمهيد الشوارع الرئيسية والفرعية بنطاق المدينة والتوابع.

كما تم أيضا رفع عدد ١٥٠ طن بالوحدة المحلية بقرية أبوقرقاص البلد تحت إشراف ياسر سليمان رئيس الوحدة القروية بأبو قرقاص البلد والوحدة المحلية الوحدة القروية بجريس تحت إشراف خالد شاهين رئيس الوحدة القروية بجريس والحسينى محمد رئيس الوحدة القروية ببنى حسن وحمادة عبد السلام رئيس الوحدة القروية باتليدم ومحمود سيد رئيس الوحدة القروية بابيوها وحسن صلاح رئيس الوحدة القروية ببني موسى والدكتور محمد معتمد رئيس الوحدة القروية ببنى عبيد وأمين أحمد رئيس الوحدة القروية بنزلة أسمنت.

وأكد رئيس المركز أن العمل يجري على قدم وساق بضرورة الاهتمام بمنظومة النظافة وتجميل وتشجير المدن والقرى على مستوى مراكز وقرى المحافظة.

FB_IMG_1743107227860

FB_IMG_1743107222651

FB_IMG_1743107225269

FB_IMG_1743107219953

FB_IMG_1743107217315