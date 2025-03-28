يوم الشكر.. إفطار وحفلات لعمال النظافة في أنحاء محافظة دمياط

شهدت محافظة دمياط لفتة إنسانية حيث تم تُنظيم موائد إفطار جماعي لعمال النظافة فى إطار إطلاق المحافظة ليوم الشكر والتقدير لجهودهم المبذولة؛ لدعم المنظومة تحت رعاية الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، وإشراف المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط.

أعلنت وحدة السكان بديوان عام محافظة دمياط عن إطلاق يوم الشكر والتقدير لجهود عمال وعاملات النظافة، على أن يتم الاحتفال به سنويًا فى شهر رمضان من كل عام، تم التنسيق مع الوحدات المحلية للمراكز والمدن بتنظيم إفطار جماعي لهم بالتعاون مع المجتمع المدني

حيث تم اليوم تنظيم العديد من الموائد بنطاق كل وحدة، بمشاركة رؤساء الوحدات المحلية وقياداتها، وبحضور عدد كبير من عمال وعاملات النظافة وسائقى سيارات النظافة وتم خلالها تقديم الشكر لهم على جهودهم المبذولة لدعم منظومة النظافة بالمحافظة، وتهنأتهم بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك

شارك الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، اليوم، حفل الإفطار الجماعى مع متطوعى الهلال الأحمر، والذى جاء بحضور العميد أركان حرب محمد خليفة المستشار العسكرى للمحافظة، والنائب حسن عبد الوهاب عضو مجلس النواب ورئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر المصرى بدمياط، والنائب على العساس والنائبة إيفيلن متى عضوا مجلس النواب والنائب أحمد البلشى عضو مجلس الشيوخ، والأستاذ أحمد عوض أمين عام جمعية الهلال الأحمر المصرى بدمياط ومديرى المديريات ونقيبى نقابات الصيادلة، طب الأسنان، المعلمين والطب البيطري والمجتمع المدنى

وقد أعرب الدكتور أيمن الشهابى عن سعادته بمشاركته حفل الإفطار الجماعى مع متطوعى الهلال الأحمر المصرى، معربًا عن تقديره لجهودهم لخدمة المجتمع وتعزيز والتكافل التضامن والتكافل، حيث يحمل متطوعى الهلال الأحمر رسالة انسانية سامية وضربوا أروع الأمثلة فى التضحية والعطاء.

وخلال الحفل قدم محافظ دمياط التهنئة إلى جميع الحضور بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك داعيًا الله أن يعيده على مصر بدوام الخير والرخاء واليمن والبركات تحت القيادة الحكيمة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.